Сколько международных компаний покинули россию в сентябре — статистика KSE Сегодня 10:46 — Фондовый рынок

Сколько международных компаний покинули россию в сентябре — статистика KSE

В сентябре 2023 года с российского рынка вышли 11 иностранных компаний — таким образом, общее количество бизнесов, покинувших рф, достигло 284, еще почти 2000 продолжают работать или выжидать.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute.

По данным KSE Institute, в сентябре 2023 года полностью завершили выход из россии 11 международных компаний, среди которых: Bilfinger (вероятно, внутреннее соглашение, поскольку новым владельцем стало иностранное частное лицо), British American Tobacco, Fletcher Hotels, IHI Corporation, Ingram Micro, Magna International, Mondi Group, Национальная инвест-компания, Ponsse PLC, PPG, Volvo Cars.

«Еще три вышли частично, продав часть своих местных активов: Philips, Softline International, Knorr-Bremse. Кроме того, многие компании стоят буквально на грани выхода, хотя пока не завершили этот процесс окончательно, в том числе известный производитель продуктов питания Danone, холдинговая компания Ingka, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA, южнокорейский производитель автомобилей Hyundai и другие», — говорится в сообщении.

В целом по состоянию на 1 октября 2023 г. 284 (8,1% от общего числа записей в базе KSE или 21,2% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) международные компании полностью прекратили деятельность в россии.

Также 1225 (35,1% от общего числа) иностранных бизнесов свернули операции и заявили о намерении покинуть страну.

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Економічна Правда По материалам:

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