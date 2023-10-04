Позволит налагать новые санкции: в Евросоюзе приняли закон для защиты стран-членов — Finance.ua
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Позволит налагать новые санкции: в Евросоюзе приняли закон для защиты стран-членов

Мир
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Позволит налагать новые санкции: в Евросоюзе приняли закон для защиты стран-членов
Позволит налагать новые санкции: в Евросоюзе приняли закон для защиты стран-членов
Законодатели разрешили Европейскому Союзу принимать соответствующие меры в ответ на экономическое давление третьих стран на государств-членов ЕС.
Об этом сообщает Reuters.
Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал закон, позволяющий принять ответные меры против стран, оказывающих экономическое давление на страны ЕС. Это предложение направлено на снижение геополитической напряженности в торговле.
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В докладе ЕС об инструменте против давления (ACI) говорится, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа, Китай и Турция использовали торговлю как политический инструмент.
Согласно новому закону, правительства ЕС должны голосовать за то, являются ли экономические меры третьей страны принуждением.
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Третью страну можно попросить возместить любой причиненный ущерб. Если диалог не удастся, блок может наложить ограничения, такие как повышение импортных тарифов или ограничение доступа к государственным тендерам Евросоюза и весь процесс займет до года.
Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили условия для того, чтобы стать членом блока.
Официальные представители Украины не раз заявляли, что рассчитывают начать переговоры о членстве в ЕС до конца 2023 года. Для этого нашей стране необходимо выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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