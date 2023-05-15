В россии хотят национализировать стратегические отрасли экономики — Finance.ua

В россии хотят национализировать стратегические отрасли экономики Сегодня 15:15

россия должна национализировать стратегические сектора экономики, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины.

Об этом заявил глава Следственного комитета рф Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском юридическом форуме, пишет Reuters

Издание отмечает, что ранее российские власти уже фактически отобрали или купили по низкой цене активы ряда западных фирм, решивших уйти из россии после ее вторжения в Украину. Но Бастрыкин предлагает пойти гораздо дальше.

«Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — заявил он.

Журналисты отмечают, что столь прямой «набег» на экономические принципы свободного рынка достаточно необычен для российской власти.

На этом же форуме Бастрыкин выступил с предложением распространить институт уголовной ответственности на юридические лица. Так он хочет побороть корпоративную коррупцию.

По его словам, содержание преступников в тюрьмах обходится очень дорого, а в случае с коррупционерами они часто отделываются условными сроками и фактически не несут никакого наказания. Поэтому Бастрыкин хочет штрафовать корпорации на огромные суммы вместо того, чтобы сажать коррупционеров в тюрьму.

«Когда бизнесмен корпорации заплатит миллиардные суммы [штрафа] без ареста, но по решению суда и в рамках уголовного процесса (…), тогда корпорация поймет: не выгодно воровать, выгодно честно работать. Не надо их в тюрьму, вот заплатил за удовольствие и уезжай куда-нибудь в Италию, Испанию, к морю и все будет отлично», — считает глава Следкома.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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