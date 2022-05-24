В рф увеличился импорт кнопочных телефонов — Finance.ua
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В рф увеличился импорт кнопочных телефонов

24.05.2022, 00:13Технологии&Авто
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Поставки кнопочных телефонов в рф в первом квартале выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14% — эксперты связывают это с решением крупнейших производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, приостановить поставки.
Об этом пишет российский РБК со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.
Так, поставки кнопочных телефонов в рф за первые три месяца этого года выросли на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 3,5 млн устройств.
При этом импорт смартфонов в рф сократился на 14% — 6,8 млн штук.
Всего в россию в первом квартале завезли столько же телефонов и смартфонов, что и за аналогичный период прошлого года — 10,3 млн устройств.
Объем этого рынка из-за роста цен вырос на 10% и достиг 197 млрд рублей.
Отмечается, что количество ввезенных в россию кнопочных телефонов в первом квартале оказалось на уровне аналогичного периода 2017 года, но ниже, чем в 2019 году (4,2 млн устройств).
В первые три месяца 2022 года более половины импорта кнопочных телефонов пришлось на российские бренды Inoi, F+ и BQ (1,9 млн штук).
Глава аналитического центра GS Group Александр Сурков объяснил популярность кнопочных телефонов не только их низкой ценой, «длинной» батареей и отсутствием выхода в интернет, но и непотребительскими факторами, такими как турбулентность логистики и лояльность к бренду, «который, как оказалось, может просто покинуть свой рынок».
Так, с февраля некоторые компании, в частности Apple и Samsung, приостановили поставки смартфонов в россию.
По материалам: Економічна Правда
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