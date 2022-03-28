В рф утверждают, что McDonald's продолжает «вливать» в российскую экономику $50 млн ежемесячно — Finance.ua
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В рф утверждают, что McDonald's продолжает «вливать» в российскую экономику $50 млн ежемесячно

Сегодня 04:23Энергетика
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Компания McDonald’s Corporation, которая 14 марта официально заявила о временной приостановке своей деятельности в российской федерации и закрытии ресторанов «на полтора месяца» в связи с военной агрессией россии, продолжает финансирование своих «временно закрытых» сетей, а также оказывает материальную помощь российским поставщикам в размере 50 млн долларов ежемесячно.
Об этом говорится в объяснении для жителей россии, которое опубликовано на официальном сайте дочерней компании McDonald’s в россии.
Согласно тексту сообщения, российский офис компании продолжает работу в прежнем режиме. Все работники на время вынужденного «простоя» сохранят свою заработную плату.
Более того, российским поставщикам (локализация McDonald’s в России составляет 98%) на время войны будет оказана материальная помощь. Общая сумма безвозмездных «вливаний» корпорации в экономику россии во время войны против Украины оценена российской «дочкой» в 50 млн долларов ежемесячно.
В рф утверждают, что McDonald's продолжает «вливать» в российскую экономику $50 млн ежемесячно
В закрытых ресторанах обещают открыть «волонтерские центры», и волонтеры смогут получить баллы лояльности, которые «отоварят» в ресторанах после войны.
При этом в сообщении говорится, что около 100 из 950 ресторанов McDonald’s в рф продолжат свою работу в прежнем режиме. Речь идет о франчайзи-партнерах McDonald’s, работающих по отдельным от сети договорам. Это предприятия компаний ООО «Развитие Рост», ООО «Гид», ООО «ЮРП» и ООО «СПП», рестораны которых расположены в аэропортах Санкт-Петербурга и Москвы, а также во многих краях и областях страны-оккупанта.
По материалам: Економічна Правда
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