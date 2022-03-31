В рф ускорилась инфляция: какие товары подорожали больше всего — Finance.ua

В рф ускорилась инфляция: какие товары подорожали больше всего
Инфляция в россии за 19-25 марта составила 1,16% против 1,93% неделей ранее. С начала месяца цены выросли на 6,6%, с начала года — на 8,91%. Инфляция в годовом выражении ускорилась с 14,53% до 15,66%.
Самые дорогие продукты:
- сахар-песок — 6,5%;
- соль — 4,3%;
- шоколадные конфеты — 3,5%;
- рис и черный чай — 3,4%;
- гречневая крупа — 2,9%;
- плодоовощная продукция — 2,7% (лук — 18,3%, белокочанная капуста — 15,9%, морковь — 11,5%, свекла — 9,5%, картофель — 4,1%).
Также существенно подорожали предметы гигиены и товары первой необходимости, прокладки, стиральные порошки и хозяйственное мыло.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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