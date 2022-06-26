В рф рекордно сократятся продажи биотоплива из древесных гранул — Finance.ua
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В рф рекордно сократятся продажи биотоплива из древесных гранул

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Из-за европейских санкций продажи биотоплива из древесных гранул в россии сократятся на 80%.
Об этом сообщили российскому изданию РБК в профильной ассоциации.
Там отметили, что спад экспортных продаж пеллет ожидается в июле. Поскольку с 10 июля истекает срок разрешения на ввоз российской продукции из древесины в Европу по старым контрактам. Это предусмотрено условиями пятого пакета антироссийских санкций, который ЕС принял в апреле.
В 2021 году из рф было экспортировано 2,4 млн т топливных гранул на 504 млн евро, преимущественно в Европу. Пеллеты используются на энергоустановках и в котельных в качестве альтернативы углю и природному газу.

Боріться — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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