В рф рекордно сократятся продажи биотоплива из древесных гранул — Finance.ua

В рф рекордно сократятся продажи биотоплива из древесных гранул Сегодня 20:28

Из-за европейских санкций продажи биотоплива из древесных гранул в россии сократятся на 80%.

Об этом сообщили российскому изданию РБК в профильной ассоциации.

Там отметили, что спад экспортных продаж пеллет ожидается в июле. Поскольку с 10 июля истекает срок разрешения на ввоз российской продукции из древесины в Европу по старым контрактам. Это предусмотрено условиями пятого пакета антироссийских санкций, который ЕС принял в апреле.

В 2021 году из рф было экспортировано 2,4 млн т топливных гранул на 504 млн евро, преимущественно в Европу. Пеллеты используются на энергоустановках и в котельных в качестве альтернативы углю и природному газу.

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Економічна Правда По материалам:

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