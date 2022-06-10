В рф подсчитали, сколько миллионов россиян останутся без работы из-за войны в Украине — Finance.ua
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В рф подсчитали, сколько миллионов россиян останутся без работы из-за войны в Украине

Сегодня 10:15
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Иностранные компании продолжают уходить из российского рынка из-за войны в Украине. В связи с этим до 8 миллионов россиян останутся без работы.
Отмечается, что напрямую в иностранных компаниях в рф работают 2 миллиона человек. При этом еще примерно 4–6 миллионов граждан имеют косвенное отношение к зарубежным компаниям.
Таким образом, если Москва продолжит войну в Украине, то минимум, 2 миллиона россиян станут безработными. Кроме того, в компаниях, которые временно остановили свою работу в россии или ограничили ее, занято до 350 тысяч человек.
Больше всего от антироссийских санкций пострадали работники пищевой и химической промышленности, а также автомобильной сферы. По регионам самая тяжелая ситуация в Калужской и Новгородской областях.

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Международная рабочая группа по санкциям против россии обновила данные по компаниям, которые покинули российский рынок. По их подсчетам, из РФ ушли 1033 международные компании, а еще 430 уже приостановили деятельность в стране-агрессоре. В то же время 582 компании продолжают работать в России, финансируя войну в Украине и зарабатывая «кровавые» деньги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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