В рф пенсионными накоплениями россиян будут докапитализированы банки — Finance.ua

В рф пенсионными накоплениями россиян будут докапитализированы банки
Сегодня 10:30
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Президент рф владимир путин подписал закон, разрешающий с помощью средств Фонда национального благосостояния покупать привилегированные акции (префы) российских банков.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подписанный документ на портале правовой информации рф.
В Кремле заявляют, что подобная мера вводится для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность банковской системы рф.
Согласно закону, теперь для покупки акций не требуется согласие банка россии и Федеральной антимонопольной службы.
Согласно документу, теперь нет необходимости соблюдать порядок раскрытия информации (уведомление о существенных фактах) и привлекать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, чтобы определить цену размещения акции.
Правительство россии использовало деньги Фонда национального благосостояния для докапитализации банков во время кризиса 2008-2009 годов.
«Тогда банки получили субординированные облигации через ВЭБ на общую сумму 404 млрд руб. После западных санкций 2014 года, введенных против рф, госбанки конвертировали эти облигации в префы», — напоминает издание.
Ранее сообщалось, что средства фонда, служащего частью механизма пенсионного обеспечения российского населения, позволят потратить на приобретение облигаций федерального займа, чтобы профинансировать дефицит российского бюджета, а также другие ценные бумаги российских эмитентов.
В общей сложности на эти цели могут потратить 1 трлн руб. (около 10 млрд долл.).