В рф оштрафовали Google на рекордную сумму — Finance.ua
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В рф оштрафовали Google на рекордную сумму

Фондовый рынок
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В рф оштрафовали Google на рекордную сумму
В рф оштрафовали Google на рекордную сумму
В рф московский суд назначил Google оборотный штраф в 21,08 млрд рублей за повторное неудаление из YouTube «запрещенной в россии информации».
Об этом пишут «Ведомости».
Как заявили в суде, это 10% выручки Google и аффилированных лиц на территории россии.
«Если решение суда выдержит апелляцию, это будет уже второй оборотный штраф для Google в россии за последний год. В декабре 2021 года этот же суд постановил взыскать с корпорации в россии около 7,2 млрд рублей штрафа», — пишет издание.
Компания безуспешно оспаривала его в суде. Впоследствии в роскомнадзоре заявили о полном взыскании штрафа с Google.
В июне роскомнадзор составил новый протокол по Google — за повторное неудаление материалов на YouTube, в которых «обнаружили недостоверную информацию о ходе специальной военной операции в Украине (так в россии называют полномасштабную войну с Украиной. — Ред.)».
Напомним, в июне российская «дочка» Google — ООО «Гугл» — подала в суд заявление о собственном банкротстве.
Ранее сообщалось, что корпорация Google вывезла из рф большинство своих сотрудников — значительная часть сотрудников переехала в Дубай, где у Google есть большой офис.
Google начал предлагать перемещение сотрудников из россии после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет Google в стране.
Как следствие, российская дочерняя компания Google инициировала свое банкротство в стране.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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