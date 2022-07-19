В рф оштрафовали Google на рекордную сумму — Finance.ua

В рф оштрафовали Google на рекордную сумму Сегодня 22:22 — Фондовый рынок

В рф оштрафовали Google на рекордную сумму

В рф московский суд назначил Google оборотный штраф в 21,08 млрд рублей за повторное неудаление из YouTube «запрещенной в россии информации».

Об этом пишут «Ведомости».

Как заявили в суде, это 10% выручки Google и аффилированных лиц на территории россии.

«Если решение суда выдержит апелляцию, это будет уже второй оборотный штраф для Google в россии за последний год. В декабре 2021 года этот же суд постановил взыскать с корпорации в россии около 7,2 млрд рублей штрафа», — пишет издание.

Компания безуспешно оспаривала его в суде. Впоследствии в роскомнадзоре заявили о полном взыскании штрафа с Google.

В июне роскомнадзор составил новый протокол по Google — за повторное неудаление материалов на YouTube, в которых «обнаружили недостоверную информацию о ходе специальной военной операции в Украине (так в россии называют полномасштабную войну с Украиной. — Ред.)».

Напомним, в июне российская «дочка» Google — ООО «Гугл» — подала в суд заявление о собственном банкротстве.

Ранее сообщалось, что корпорация Google вывезла из рф большинство своих сотрудников — значительная часть сотрудников переехала в Дубай, где у Google есть большой офис.

Google начал предлагать перемещение сотрудников из россии после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет Google в стране.

Как следствие, российская дочерняя компания Google инициировала свое банкротство в стране.

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Економічна Правда По материалам:

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