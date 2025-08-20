В рф огромные очереди на автозаправках — Finance.ua
В рф огромные очереди на автозаправках

106
Российские автомобилисты стоят в больших очередях на автозаправки.
Об этом пишет ряд региональных российских СМИ.
«Последние дни автомобилисты в Приморском крае сталкиваются с необычной картиной: длинные очереди на заправках. Люди массово обсуждают возможный дефицит горючего, а СМИ сообщают о проблемах в работе крупнейшей сети региона — „ННК-Приморнефтепродукт“», — пишет newsinfo.ru.
Причем российские чиновники списывают это на «сезонный роста спроса, который совпал с логистическими трудностями». Говорят, что федеральная трасса, по которой осуществляются основные поставки от нефтебаз и НПЗ, частично перекрыта из-за масштабного ремонта, и движения бензовозов заметно замедлилось.
Перебои с поставками топлива возникли и в аннексированном Крыму, в частности бензина марки А-95, сообщил в эфире телеканала «Крым 24» назначенный Москвой «глава» полуострова Сергей Аксенов.
Он объяснил, что дефицит вызван сокращением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах и сложностями логистики, поскольку значительная часть горючего доставляется в регион автомобильным транспортом.
При этом он признал, что полное восстановление рынка станет возможным только после завершения войны против Украины, пишет The Moscow Times.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что оптовые цены на бензин в россии побили новые рекорды после серии атак БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам. В результате атак три ключевых НПЗ прекратили производство, что привело к нестабильности на рынке горючего.
  • Бензин продолжает стремительно дорожать на российском рынке, несмотря на попытки властей сдержать рост цен полным запретом на экспорт топлива из страны.
По материалам:
Економічна Правда
