В рф машиностроители ожидают дефицита шин для сельхозтехники — Finance.ua

В рф машиностроители ожидают дефицита шин для сельхозтехники

Сегодня 22:10

В рф машиностроители опасаются нехватки шин для сельскохозяйственной и специализированной техники, наибольший риск — в премиальном сегменте, участники которого прекратили поставки в Россию.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что в рф ряд шин для тракторов не выпускают, а перебои с поставками поставят выпуск техники под угрозу.

О возможной нехватке шин премиального сегмента заявили, в частности, в «Мишлене» и Continental. Bridgestone сказали, что наблюдали дефицит в премиальном сегменте сельскохозяйственных шин в 2021 году.

При этом основная потребность в шинах для тракторов приходится на начало февраля и длится до конца апреля, для комбайнов — с середины сентября по середину октября, пояснили в компании.

Традиционно пик спроса на шины для сельскохозяйственной техники приходится на первый квартал, добавил эксперт компании «Мишлен».

По его словам, в этом году клиенты заранее формировали запасы — спрос сместился с первого квартала 2022 года на четвертый квартал 2021 года. Приостановка поставок во втором квартале неизбежно вызовет на рынке дефицит шин премиальных брендов, подытожил собеседник.

Американский Titan имеет 64,3% в российском предприятии «Волтайр-Пром», которое, в частности, выпускает шины под этой маркой. По данным компании, на российское предприятие в 2021 году приходилось примерно 6% мировых продаж Titan, но в январе-марте этот показатель снизился до 5%. Titan приостановил инвестиции в россию и снизил загрузку завода.

Глава правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов подтвердил, что недостаток шин именно некоторых типоразмеров наблюдался и раньше. В Минпромторге россии сказали, что возможности производителей «Волтайр-Пром» и «Нортек» позволят полностью закрыть потребности внутреннего рынка.

Импортозависимость высокая, далеко не все типоразмеры производятся в россии, особенно для прицепной сельхозтехники, а также сеялок и культиваторов (малые размеры) и мощных тракторов (большие размеры). Также нет выпуска шин низкого давления, например на опрыскиватели.

Самый большой сегмент по объему — это прицепная техника, десятки тысяч машин, по стоимости — тракторы, рынок которых около 14 000 единиц, уточнил Пронин. «Китай, Индия, Беларусь продолжают снабжать шинами, но если поставки прервутся, выпуск техники окажется под угрозой», — признают участники рынка.

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