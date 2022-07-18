В рф хотят отказаться от SWIFT — Finance.ua

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В рф хотят отказаться от SWIFT

Мир
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В рф хотят отказаться от SWIFT
В рф хотят отказаться от SWIFT
российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.
Об этом заявил помощник президента россии по экономическим вопросам Максим Орешкин, передает Медуза.
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По его словам, в россии хотят сделать так, чтобы в нем (SWIFT. — Ред.) не было нужды.
А будут помогать России в этом «партнеры из Турции и Китая».
Напомним, в результате санкций Запада ключевые банки рф, такие как ВТБ и Сбербанк, отключены от международной системы SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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