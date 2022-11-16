В результате российской ракетной атаки в Украине нанесен ущерб около 30 объектам, — МВД
В результате массированной российской ракетной атаки по Украине во вторник, 15 ноября, был нанесен ущерб около 30 объектам. На каждом из них работают специалисты, изучая последствия и повреждения.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона «Єдині новини».
По словам чиновника, на местах попаданий вражеских ракет полиция проводит осмотры, собираются остатки ракет, которыми обстреляли эти объекты.
«Действительно можно сказать, что в большинстве случаев наше ПВО сработало», — подчеркнул министр.
Пока не собраны все данные о последствиях ударов противника по объектам — нанесенные повреждения еще оцениваются, специалисты работают на каждом из них, где было попадание ракет.
Монастырский рассказал, что сотрудники зафиксировали шестерых травмированных и одного погибшего.
«Три из них в Киеве, остальные трое в другом населенном пункте. Утром будет еще более точная информация», — добавил глава МВД.
Напомним, ранее глава Львовской ОВА рассказал о последствиях вражеского ракетного обстрела и заявил о «прилетах» по трем объектам критической инфраструктуры.
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