В рейтинге самых производительных Android-смартфонов появился новый "король" (инфографика) — Finance.ua
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В рейтинге самых производительных Android-смартфонов появился новый "король" (инфографика)

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При выборе нового смартфона одни пользователи ориентируются на характеристики камеры, другие — на дизайн, третьи — на качество дисплея. Но самая важная характеристика любого устройства — это процессор.
Команда бенчмарка AnTuTu обновила ежемесячный рейтинг самых мощных смартфонов на Android, чтобы пользователи могли выбрать лучшие из лучших.
На первом месте расположился новенький OPPO Find X6 Pro. Он потеснил февральского лидера OnePlus, который опустился сразу на 3-е место. Второе место снова досталось Red Magic 8 Pro+. Что примечательно, в основе всех трех устройств лежит чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.
В рейтинге самых производительных Android-смартфонов появился новый "король" (инфографика)
На четвертом и пятом местах оказались Vivo X90 Pro+ с одним из лучших наборов камер на сегодня, и обычный Oppo Find X6, в котором стоит SoC MediaTek Dimensity 9200. Также в топ-10 вошли iQOO 11 Pro, iQOO 11, Redmi 60 Pro, nubia Z50 Ultra и Xiaomi 13.
Также AnTuTu опубликовал список лучших смартфонов на Android субфлагманского уровня. Здесь первое место отдали Redmi Note 12 Turbo — это первый телефон на рынке с новым чипом Snapdragon 7+ Gen 2, который по мощности сравним с флагманским.
В рейтинге самых производительных Android-смартфонов появился новый "король" (инфографика)
Второе место за vivo S16 Pro, а третье — iQOO Neo7 SE.
А меж тем в Китае уже создали и скоро начнут производить дисплей для смартфонов с рекордно тонкими рамками — всего 1 мм. И речь не только о какой-то одной грани, а о всех четырех.
По материалам:
УНІАН
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