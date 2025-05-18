Nippon Steel ожидает падения прибыли на 43% — Finance.ua

Nippon Steel ожидает падения прибыли на 43% Сегодня 23:14 — Фондовый рынок

Nippon Steel ожидает падения прибыли на 43%

Nippon Steel прогнозирует снижение чистой прибыли на 43% в финансовом году. Он завершится в марте 2026 года.

Об этом сообщает Reuters.

Среди причин: избыточное предложение на рынке, в частности, со стороны Китая, и новые американские тарифы.

Компания ожидает, что прибыль за год составит 200 млрд иен, тогда как в предыдущем периоде она сократилась на 36% - до 350,2 млрд иен.

Президент Nippon Steel Тадаши Имаи на пресс-конференции пояснил, что избыточное производство и увеличение экспорта из Китая, вызванное разрывом между спросом и предложением на фоне экономического спада, не демонстрирует никаких признаков ослабления.

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