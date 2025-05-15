Дом профсоюзов на Майдане Незалежности теперь официально принадлежит государству — Finance.ua
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Дом профсоюзов на Майдане Незалежности теперь официально принадлежит государству

Фондовый рынок
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Дом профсоюзов на Майдане Незалежности теперь официально принадлежит государству
Дом профсоюзов на Майдане Незалежности теперь официально принадлежит государству
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов передало в управление арестованный актив — Дом профсоюзов, расположенный по адресу: г. Киев, Майдан Незалежности, 2.
Об этом пишет АРМА.
Акт приема-передачи актива подписал директор Департамента менеджмента активов АРМА Игорь Чулой и Лиана Пинькевич, председатель Консорциума «Управляющая компания «КАМпаритет».
13 мая 2025 под председательством заместителя Председателя АРМА Станислава Петрова уполномоченные лица центрального аппарата и Центрального МТУ АРМА, совместно с правоохранителями и представителями Управителя осуществили прием нежилых помещений, фиксацию текущего состояния и обеспечили охрану объекта со стороны нового управляющего.
Арестовано и передано Национальному агентству административное здание, площадью 13 892,2 м². Именно здесь находились Федерация профсоюзов Украины, штаб Майдана (во время Оранжевой революции) и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана).
Это один из ключевых административных и символичных объектов столицы, имеющий историческое значение для страны. Любые уголовные производства по незаконному отчуждению имущества или совершению других преступлений должны быть доказаны, а в рамках уголовного процесса арестованные активы будут сохранены и приносить доход государству. Искоренение коррупции и экономический эффект от управления арестованным активом — результат системного взаимодействия правоохранительной и антикоррупционной систем.
Передача актива в управление состоялась в соответствии с действующим законодательством. Так, ранее АРМА провело:
  • сбор и подготовку необходимой документации для объявления конкурса на поиск управляющего
  • независимую оценку, определившую рыночную стоимость здания на уровне 850 млн грн
  • открытый конкурс на платформе Prozorro.
Ключевые гарантии:
  • ни один платеж больше не должен направляться на счета, не предусмотренные договором управления
  • все доходы от управления активом будут направлены в государственный бюджет
  • права пользователей помещениями (арендаторов) будут обеспечены путем заключения новых договоров аренды с новым управляющим.
Согласно условиям подписанного договора, ежемесячно 89,85% доходов управляющего будут направляться в государственный бюджет. Следует отметить, что независимо от финансовых показателей управления этим активом, государство ежемесячно будет гарантированно получать не менее 1,6 млн грн в бюджет.
По материалам:
Finance.ua
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