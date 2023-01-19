В рейтинге банков Украины по количеству отделений впервые сменился лидер — Finance.ua

В рейтинге банков Украины по количеству отделений впервые сменился лидер Сегодня 15:38 — Финтех и Карты

В рейтинге банков Украины по количеству отделений впервые сменился лидер

По состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их число сократилось на 1 349 (на 20,2%).

Об этом сообщается в данных Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, в Украине было 67 действующих банков. В 2022 году было закрыто четыре банка, в которых год назад было 301 отделение:

Проминвестбанк (1),

Мегабанк (153),

Сбербанк (85),

Банк Сич (62).

У каких банков больше всего отделений

Больше всего отделений в государственном ПриватБанк е — 1 210. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и сократил 287 отделений.

В государственном Ощадбанк е осталось 1 182 отделения (-420).

Далее с большим отрывом идут банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (350) и Укрсиббанк (233). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (226).

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