В рейтинге банков Украины по количеству отделений впервые сменился лидер — Finance.ua
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В рейтинге банков Украины по количеству отделений впервые сменился лидер

Финтех и Карты
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В рейтинге банков Украины по количеству отделений впервые сменился лидер
В рейтинге банков Украины по количеству отделений впервые сменился лидер
По состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их число сократилось на 1 349 (на 20,2%).
Об этом сообщается в данных Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, в Украине было 67 действующих банков. В 2022 году было закрыто четыре банка, в которых год назад было 301 отделение:
  • Проминвестбанк (1),
  • Мегабанк (153),
  • Сбербанк (85),
  • Банк Сич (62).

У каких банков больше всего отделений

Больше всего отделений в государственном ПриватБанке — 1 210. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и сократил 287 отделений.
В рейтинге банков Украины по количеству отделений впервые сменился лидер
В государственном Ощадбанке осталось 1 182 отделения (-420).
Далее с большим отрывом идут банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (350) и Укрсиббанк (233). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (226).
По материалам:
Finance.ua
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