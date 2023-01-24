В Раде рассказали, поможет ли Украине электроэнергия из Европы — Finance.ua

В Раде рассказали, поможет ли Украине электроэнергия из Европы Сегодня 09:46

Импорт электроэнергии в Украину осуществляют промышленные предприятия в объеме 200-300 мегаватт в час при общем потреблении в стране 12 тысяч мегаватт в час.

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в эфире телемарафона , отметив при этом, что объем 200-300 мегаватт — это не достаточный объем с точки зрения общей энергосистемы.

«По состоянию на сегодняшний день объем 200-300 мегаватт — это не очень большой объем с точки зрения общей энергосистемы. Областной центр средний может потреблять больше электроэнергии», — сказал он.

По словам депутата, этот импорт осуществляют определенные предприятия, в которых электроэнергия не занимает много в производстве, — до 10% от постоянного производственного процесса, но она крайне необходима. При этом электроэнергия из Европы в 2-3 раза дороже, чем в Украине.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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