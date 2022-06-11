В Раде рассказали, какая ситуация с газом и в каких случаях повысят тарифы на тепло — Finance.ua
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В Раде рассказали, какая ситуация с газом и в каких случаях повысят тарифы на тепло

Сегодня 10:03Личные финансы
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Украину ждет тяжелая зима из-за вторжения россии. Однако правительство уже работает над обеспечением нужд энергетической отрасли.
Об этом сообщает глава Комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус в эфире телемарафона.
По его словам, для следующего отопительного сезона Украине нужно от 21 до 24 млрд кубометров газа. Эти цифры не окончательны, поскольку в результате ситуация может измениться.
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Герус объяснил, что это будет зависеть от трех факторов:
  • какой будет ситуация с оккупированными территориями;
  • удастся ли отстроить инфраструктуру;
  • какое количество предприятий возобновит полноценную работу.
Он добавил, что «Нафтогаз» уже готовится к предстоящему отопительному сезону.
«Это нужно, чтобы совместно выстроить эту работу по закачке газа. Зима ожидается тяжелая, но мы сделаем все, чтобы у нас были и свет, и тепло», — сказал он.
Нынешней зимой Украина будет закупать газ у разных поставщиков, в частности, у Словакии, Венгрии и Польши. Также газ добывают и отечественные компании, его запасы уже скапливаются в подземных газохранилищах.
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При этом Герус отметил, что правительство будет пытаться сохранить прежние тарифы на время военного положения.
«Во время войны многие теряют в зарплате или вовсе теряют работу, кто-то потерял имущество. Все понимают, что повышение тарифов — не очень хорошая идея», — подчеркнул глава парламентского комитета.
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По материалам: РБК-Україна
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