В Раде рассказали, какая ситуация с газом и в каких случаях повысят тарифы на тепло — Finance.ua

Герус объяснил, что это будет зависеть от трех факторов:
какой будет ситуация с оккупированными территориями;
удастся ли отстроить инфраструктуру;
какое количество предприятий возобновит полноценную работу.
Он добавил, что «Нафтогаз» уже готовится к предстоящему отопительному сезону.
«Это нужно, чтобы совместно выстроить эту работу по закачке газа. Зима ожидается тяжелая, но мы сделаем все, чтобы у нас были и свет, и тепло», — сказал он.
Нынешней зимой Украина будет закупать газ у разных поставщиков, в частности, у Словакии, Венгрии и Польши. Также газ добывают и отечественные компании, его запасы уже скапливаются в подземных газохранилищах.