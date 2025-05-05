В Раде прокомментировали возможное повышение НДС в Украине — Finance.ua

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В Раде прокомментировали возможное повышение НДС в Украине

Казна и Политика
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В Раде прокомментировали возможное повышение НДС в Украине
В Раде прокомментировали возможное повышение НДС в Украине
Народный депутат, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отреагировал на новость о рекомендациях МВФ повысить НДС в Украине.
«Снова вижу очередную волну в СМИ о повышении НДС как результат посещения нашими представителями МВФ. МВФ не посещал, рекомендации не получал, но могу вам ответственно заявить, что нет, о повышении НДС речь не шла и не идет. По крайней мере, в этом созыве парламента», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Гетманцев отметил, что, говоря о будущем, он советовал бы коллегам из правительства для начала исчерпать ресурс детенизации (в том числе проведя реформу таможни и БЭБ), сократить собственные неэффективные расходы (такие как совершенно не действенный кешбэк), воспользоваться резервом от дополнительного размещения ОВГЗ.
«А уже потом задумываться или нет над ставками НДС», — добавил он.
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Forbes Ukraine со ссылкой на должностных лиц, вовлеченных в дискуссии МВФ и Всемирного банка Spring Meetings, сообщил, что представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги — в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения.
При этом конкретики о том, когда и как могут быть изменены ставки вышеупомянутых налогов, во время встреч не было, фискальные меры обсуждались на уровне идей.
По материалам:
УНІАН
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