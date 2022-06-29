В Раде призвали водителей ответственно потреблять топливо — Finance.ua

В Раде призвали водителей ответственно потреблять топливо Сегодня 16:33 — Энергетика

Через месяц-полтора топливный кризис в Украине закончится, и бензин с дизелем будут на всех заправках. Несмотря на это, украинцам все равно нужно более ответственно относиться к расходу топлива.

Об этом заявил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

По его словам, план россии по созданию в Украине масштабного топливного кризиса не сработал и уже не будет реализован.

«Ситуация на АЗС нормализуется и стабилизируется. На западе Украины почти на всех АЗС есть ресурс и нет очередей, по крайней мере, существенных. На востоке еще есть определенные очереди, но процесс насыщения рынка будет продолжаться», — сказал Герус.

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Несмотря на это, чиновник отметил, что водителям нужно экономить топливо и не ездить на автомобилях без надобности и в одиночку.

Если ты водитель и едешь в автомобиле один — ты подвозишь путина. Если у тебя место справа и места сзади свободны — это неоптимальное использование ресурсов. — говорит глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

Напомним, в последние дни в Украине начали дешеветь все виды топлива.

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MMR По материалам:

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