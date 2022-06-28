Цены на АЗС вскоре могут приятно удивить водителей - прогноз — Finance.ua
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Цены на АЗС вскоре могут приятно удивить водителей - прогноз

Энергетика
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Импорт топлива в Украину ежедневно растет, и это уже приносит свои плоды.
Об этом рассказал «Телеграфу» директор по маркетингу и инновациям компании «БРСМ-Нафта» Александр Мельничук.
По его словам, в стране уже исчезли проблемы с автогазом, который, к тому же, дешевеет. В ближайшую неделю, прогнозирует Мельничук, цена на него снизится еще на 1-1,5 гривны.
«Также нет гигантских очередей за бензином в сотни авто, теперь это максимум 10-20 авто, а в западных регионах страны очереди и вовсе отсутствуют», — отметил он.
По словам эксперта, в ближайшие 2-3 месяца ситуация с бензином полностью выровняется — его дефицит исчезнет, а цена топлива даже может снизиться. На сколько именно — Мельничук не уточняет, добавляя, что подобные прогнозы делать еще рано.

Справка Finance.ua:

  • в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. На начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.
По материалам:
УНІАН
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