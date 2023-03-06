В Раде предлагают увеличить штрафы для пьяных водителей и передавать их авто на нужды ВСУ — Finance.ua
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В Раде предлагают увеличить штрафы для пьяных водителей и передавать их авто на нужды ВСУ

Казна и Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об усилении ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект № 9076.
«Цель законопроекта — повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП путем усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и как следствие достижение справедливого подхода к обеспечению автомобилями Вооруженных сил Украины», — говорится в пояснительной записке.
Сейчас за повторное в течение года управление в состоянии алкогольного и иного опьянения предусмотрен штраф в 34 тысячи гривен с лишением права управления сроком на три года и с платным изъятием транспортного средства.
Депутаты предлагают увеличение штрафа до 51 тысячи гривен и введение конфискации транспортного средства.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по данным Департамента патрульной полиции, за 2022 год в Украине произошло 18 628 ДТП с погибшими и травмированными. В результате ДТП погибли 2 791 граждан. Еще 23 145 человек были травмированы.
В то же время, статистика ДТП в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях может быть неполной из-за временной оккупации и ведения постоянных боевых действий.
В целом среди регионов по количеству ДТП с пострадавшими в 2022 году лидирует Львовская область, где в 2022 году произошло 1797 ДТП. В первую пятерку регионов и городов, где произошло больше всего ДТП, вошли: Днепропетровская область — 1 737, город Киев — 1487, а также Киевская — 1 267 и Одесская — 1 157 области.
Основными причинами ДТП с пострадавшими в прошлом году были: превышение безопасной скорости, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение дистанции, переход пешеходов в неустановленном месте, выезд на полосу встречного движения, в том числе управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, которые привели к 91 погибшим и 1031 травмированным, говорится в документе.
По материалам:
РБК-Україна
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