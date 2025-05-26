В Раде предлагают устроить дополнительный отпуск для бойцов ВСУ: кто сможет получить — Finance.ua

В Раде предлагают устроить дополнительный отпуск для бойцов ВСУ: кто сможет получить Сегодня 10:46 — Казна и Политика

В Раде предлагают устроить дополнительный отпуск для бойцов ВСУ: кто сможет получить

Группа народных депутатов, в частности Юлия Яцик, Алексей Гончаренко, Мария Мезенцева, Марьяна Безугла и Георгий Мазурашу, внесла в Верховную Раду законопроект № 13303, направленный на предоставление дополнительного ежегодного отпуска военнослужащим, длительно находящимся в зоне боевых действий.

Согласно инициативе, в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предлагается внести изменения, позволяющие бойцам получать дополнительный отпуск в условиях военного положения — в зависимости от продолжительности службы в районах активных боевых действий:

10 календарных дней — за 1 год службы;

20 календарных дней — за 2 года;

30 календарных дней — за 3 года;

40 календарных дней — за 4 года и более.

Авторы законопроекта подчеркивают, что в текущем законодательстве отсутствуют четкие рамки срока службы и права на демобилизацию после его истечения. Это отрицательно сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих, особенно в условиях продолжительных боевых действий.

Военные могут рассчитывать только на основной ежегодный отпуск до 30 дней, а также до 10 дополнительных дней по семейным обстоятельствам. Эти отпуска предоставляются по частям и с учетом ограничений по одновременному отсутствию личного состава в подразделениях.

Социальная необходимость

Депутаты настаивают на том, что мобилизованные и контрактные военнослужащие, которые не могут быть уволены в период действия военного положения, нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Предоставление ежегодного дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия станет не только проявлением уважения к их службе, но и мотивацией для выполнения воинской обязанности.

По мнению инициаторов, это решение будет способствовать укреплению морального духа защитников Украины и созданию более справедливых условий для прохождения ими службы в условиях войны.

Socportal По материалам:

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