В Раде предлагают устроить дополнительный отпуск для бойцов ВСУ: кто сможет получить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Раде предлагают устроить дополнительный отпуск для бойцов ВСУ: кто сможет получить

Казна и Политика
34
В Раде предлагают устроить дополнительный отпуск для бойцов ВСУ: кто сможет получить
В Раде предлагают устроить дополнительный отпуск для бойцов ВСУ: кто сможет получить
Группа народных депутатов, в частности Юлия Яцик, Алексей Гончаренко, Мария Мезенцева, Марьяна Безугла и Георгий Мазурашу, внесла в Верховную Раду законопроект № 13303, направленный на предоставление дополнительного ежегодного отпуска военнослужащим, длительно находящимся в зоне боевых действий.
Согласно инициативе, в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предлагается внести изменения, позволяющие бойцам получать дополнительный отпуск в условиях военного положения — в зависимости от продолжительности службы в районах активных боевых действий:
  • 10 календарных дней — за 1 год службы;
  • 20 календарных дней — за 2 года;
  • 30 календарных дней — за 3 года;
  • 40 календарных дней — за 4 года и более.
Авторы законопроекта подчеркивают, что в текущем законодательстве отсутствуют четкие рамки срока службы и права на демобилизацию после его истечения. Это отрицательно сказывается на морально-психологическом состоянии военнослужащих, особенно в условиях продолжительных боевых действий.
Военные могут рассчитывать только на основной ежегодный отпуск до 30 дней, а также до 10 дополнительных дней по семейным обстоятельствам. Эти отпуска предоставляются по частям и с учетом ограничений по одновременному отсутствию личного состава в подразделениях.

Социальная необходимость

Депутаты настаивают на том, что мобилизованные и контрактные военнослужащие, которые не могут быть уволены в период действия военного положения, нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Предоставление ежегодного дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия станет не только проявлением уважения к их службе, но и мотивацией для выполнения воинской обязанности.
По мнению инициаторов, это решение будет способствовать укреплению морального духа защитников Украины и созданию более справедливых условий для прохождения ими службы в условиях войны.
По материалам:
Socportal
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems