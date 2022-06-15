В Раде предлагают разрешить НБУ печатать гривну без ограничений во время войны — Finance.ua

В Раде предлагают разрешить НБУ печатать гривну без ограничений во время войны
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект относительно особенностей деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине. Проект подали глава финансового комитета Даниил Гетманцев и группа депутатов.
Для чего это? Как отмечается в пояснительной записке к проекту, указанные полномочия позволят НБУ «в условиях военного положения быстро предпринимать надлежащие меры, в частности перечислить средства в государственный бюджет Украины, что обеспечит финансирование мер обороны государства в условиях войны».
Это касается, в частности, финансирования государственного бюджета путем покупки облигаций внутреннего государственного займа, говорится в документе.
Справка Finance.ua:
с начала войны Национальный банк Украины уже профинансировал госбюджет на 190 млрд гривен за счет покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
НБУ 9 июня 2022 года выкупил военных облигаций на 70 млрд грн. К июню месячные объемы покупки ОВГЗ варьировались от 20 до 50 млрд гривен.