В Раде предлагают разрешить НБУ печатать гривну без ограничений во время войны — Finance.ua

В Раде предлагают разрешить НБУ печатать гривну без ограничений во время войны

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В Раде предлагают разрешить НБУ печатать гривну без ограничений во время войны

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект относительно особенностей деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине. Проект подали глава финансового комитета Даниил Гетманцев и группа депутатов.

Об этом сообщается в проекте закона № 7465

Закон «О Национальном банке Украины» предлагается дополнить нормой, согласно которой НБУ «участвует в финансовом обеспечении мер правового режима военного положения».

Для чего это? Как отмечается в пояснительной записке к проекту, указанные полномочия позволят НБУ «в условиях военного положения быстро предпринимать надлежащие меры, в частности перечислить средства в государственный бюджет Украины, что обеспечит финансирование мер обороны государства в условиях войны».

Это касается, в частности, финансирования государственного бюджета путем покупки облигаций внутреннего государственного займа, говорится в документе.

Справка Finance.ua:

с начала войны Национальный банк Украины уже профинансировал госбюджет на 190 млрд гривен за счет покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

НБУ 9 июня 2022 года выкупил военных облигаций на 70 млрд грн. К июню месячные объемы покупки ОВГЗ варьировались от 20 до 50 млрд гривен.



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