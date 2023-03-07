В Раде предлагают открыть границы для мужчин, но с условиями — Finance.ua

В Раде предлагают открыть границы для мужчин, но с условиями Сегодня 09:35 — Казна и Политика

В Раде предлагают открыть границы для мужчин, но с условиями

Народные депутаты предлагают разрешить выезжать за границу в условиях военного положения студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.

В пояснительной записке главной целью законопроекта № 9075 указано внесение в законодательство изменений, которые обеспечат возможность украинским студентам иностранных вузов (мужского пола) и другим категориям граждан, не подлежащих мобилизации в особый период, свободно выезжать за границу. При этом такой выезд должен согласовываться с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

К тому же человек, желающий уехать за границу, должен взять на себя официально обязательство вернуться в Украину не позднее истечения срока, на который он не подлежит мобилизации в соответствии с нормами действующего законодательства (или в течение 30 дней после выезда за границу).

Законопроектом № 9074 предлагается обеспечить украинским спортсменам возможность выезжать за границу для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях.

Спортсмены и другие военнообязанные, желающие выехать за границу для участия в международных спортивных мероприятиях (тренеры, врачи, представители команд), должны дополнительно предоставить письмо-подтверждение от центрального органа исполнительной власти или национальной федерации по виду спорта касательно выезда на международное спортивное мероприятие.

При этом граждане, выехавшие из Украины во время действия военного положения и без уважительных причин нарушившие срок возвращения в Украину, должны нести за это ответственность. Или же такие люди освобождаются от предусмотренного наказания в условиях добровольного перерасчета на специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ суммы, которая равна размеру прожиточного минимума за каждую дополнительную полную неделю пребывания за пределами Украины.

К уважительным причинам возвращения в Украину позже разрешенного срока относятся: запрет на выезд из страны пребывания; стихийные бедствия, крушения, аварии; нахождение на стационарном лечении; выполнение задач в интересах Украины; другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

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