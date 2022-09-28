В Раде предлагают обеспечить военным 10-дневные отпуска — Finance.ua
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В Раде предлагают обеспечить военным 10-дневные отпуска

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В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.
Об этом сообщается в проекте закона № 8081.
Что предлагают
Документом предлагается предоставить возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней.
«Вместе с тем, на практике существует гораздо больше случаев, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, и, наоборот, когда возможность увидеть семью, родных важна для военнослужащего, особенно во время действия военного положения, ведения военных (боевых) ) действий», — говорится в документе.
Напомним, по данным опроса Социологической группы «Рейтинг», у более половины украинцев (54%) среди близких есть те, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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