В Раде предлагают новое правило относительно отправки мобилизованных на фронт — законопроект Сегодня 12:01 — Казна и Политика

В Украине предлагают ввести минимальный срок подготовки для мобилизованных, не имеющих военного опыта или давно служивших в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку соответствующего законопроекта, размещенную на сайте Верховной Рады.

Согласно этому законопроекту, планируется внести изменения в статью 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно минимального срока военной подготовки мобилизованных.

«Уместно внести изменения в законодательство и предусмотреть минимальный срок подготовки для мобилизованных, не служивших в армии, а также отдельное ограничение для тех, кто не служил в армии в течение последних 5 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поводом для подобных изменений закона, как отмечается в ней же, стал трагический случай с жителем Тернополя Богданом Покитко, которого мобилизовали, вручив повестку на улице, вскоре он, не имея военного опыта, уже был в зоне боевых действий, где погиб через месяц после вручения повестки.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем украинским военным надбавок в размере 30 тысяч гривен. В ответе на петицию президент напомнил, что Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн или 30 000 грн в месяц 28 февраля 2022 года.

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