В Раде планируют возобновить штрафы за невыполнение оборонных заказов — Finance.ua
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В Раде планируют возобновить штрафы за невыполнение оборонных заказов

Казна и Политика
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В Раде планируют возобновить штрафы за невыполнение оборонных заказов
В Раде планируют возобновить штрафы за невыполнение оборонных заказов
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета поддержал поправку о возобновлении штрафов за невыполнение или просроченное выполнение поставщиками государственных оборонных контрактов.
Об этом сообщила председатель Комитета по антикоррупционной политике Анастасия Радина.
Она отметила, что утвержденная поправка к законопроекту № 12 245, поддержанная сегодня Бюджетным комитетом, предусматривает ряд санкций для недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг для Сил Обороны.
В частности, в законопроекте предусматривают:
  • дополнительный штраф в 7% стоимости товаров, работ или услуг за просрочку выполнения контракта более чем на 30 дней;
  • пеню в размере 0,1% от стоимости товаров, работ или услуг за каждый день просрочки контракта;
  • штраф в 20% от стоимости некачественных (некомплектных) товаров, работ или услуг.
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В свою очередь глава комитета по бюджету Роксолана Пидласа отметила, что штрафы продолжат стимулировать поставщиков выполнять оборонные контракты вовремя и качественно, несмотря на отмену Хозяйственного кодекса.
«Государство должно либо получать качественное оружие, либо — компенсацию. Учитывая, что один оборонный контракт может стоить десятки миллиардов гривен, речь идет о существенных суммах», — подчеркнула она.
В ноябре в парламенте зарегистрировали законопроект № 12 202, предлагающий отменить штраф в размере 7% от стоимости контракта. Правда, впоследствии автор инициативы отметила, что имела в виду только освобождение от тройного штрафа.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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