В Раде планируют возобновить штрафы за невыполнение оборонных заказов — Finance.ua

В Раде планируют возобновить штрафы за невыполнение оборонных заказов Сегодня 16:17 — Казна и Политика

В Раде планируют возобновить штрафы за невыполнение оборонных заказов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета поддержал поправку о возобновлении штрафов за невыполнение или просроченное выполнение поставщиками государственных оборонных контрактов.

Об этом сообщила председатель Комитета по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

Она отметила, что утвержденная поправка к законопроекту № 12 245 , поддержанная сегодня Бюджетным комитетом, предусматривает ряд санкций для недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг для Сил Обороны.

В частности, в законопроекте предусматривают:

дополнительный штраф в 7% стоимости товаров, работ или услуг за просрочку выполнения контракта более чем на 30 дней;

пеню в размере 0,1% от стоимости товаров, работ или услуг за каждый день просрочки контракта;

штраф в 20% от стоимости некачественных (некомплектных) товаров, работ или услуг.

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В свою очередь глава комитета по бюджету Роксолана Пидласа отметила , что штрафы продолжат стимулировать поставщиков выполнять оборонные контракты вовремя и качественно, несмотря на отмену Хозяйственного кодекса.

«Государство должно либо получать качественное оружие, либо — компенсацию. Учитывая, что один оборонный контракт может стоить десятки миллиардов гривен, речь идет о существенных суммах», — подчеркнула она.

В ноябре в парламенте зарегистрировали законопроект № 12 202, предлагающий отменить штраф в размере 7% от стоимости контракта. Правда, впоследствии автор инициативы отметила, что имела в виду только освобождение от тройного штрафа.

Дзеркало Тижня По материалам:

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