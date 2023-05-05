В Раде планируют освободить от налогообложения ввоз комплектующих для дронов — Finance.ua

В Раде планируют освободить от налогообложения ввоз комплектующих для дронов Сегодня 15:47 — Казна и Политика

В Раде планируют освободить от налогообложения ввоз комплектующих для дронов

В парламенте был разработан пакет законопроектов об освобождении от налогообложения запасных частей для дронов, что будет способствовать развитию производства БПЛА в Украине.

Об этом в Телеграме сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Вместе с коллегами подаю пакет законопроектов об освобождении от налогообложения запасных частей для дронов. Освобождению подлежат специфические детали, необходимые для налаживания производства дронов в Украине. Считаю, что у нас есть все основания не только для насыщения армии необходимой для победы военной техникой, но и для развития мощнейшей отрасли в мире», — отметил депутат.

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Напомним, президент подписал два закона, которые упрощают ввоз БПЛА. Они устанавливают, что на время действия военного положения, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины БПЛА, оптических и коллиматорных прицелов, прицелов ночного видения, тепловизионных биноклей, монокуляров и приборов ночного видения.

Также правительство приняло постановление, которое фундаментально меняет подход к самому military-бизнесу со стороны государства. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги — 30%, что сдерживало развитие украинских производителей, стимулировало их к переезду за границу или манипуляциям с документами. Для масштабирования и повышения уровня локализации комплектующих государство подняло долю прибыли до 25%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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