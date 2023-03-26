Кабмин дал старт массовому производству дронов в Украине — Finance.ua

Кабмин дал старт массовому производству дронов в Украине Сегодня 17:45 — Личные финансы

Кабмин дал старт массовому производству дронов в Украине

Правительство приняло постановление, создающее лучшие условия для производства БПЛА в Украине.

Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, теперь компании могут развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль и конкурировать с иностранными компаниями.

Принятое постановление изменяет требования к устаревшим и забюрократизированным правилам, которые фактически стимулировали украинские компании уходить с отечественного рынка.

Новое законодательство ускорит покупку дронов, их снабжение на фронт и главное — создаст условия для украинского бизнеса. Принятое постановление дает старт массовому производству БПЛА в Украине. Ведь теперь производителям не нужно тратить несколько месяцев на бумажную волокиту, а вместо лишней бюрократии они могут заниматься непосредственно производством БПЛА.

Также производители беспилотников смогут получать большую прибыль и затем реинвестировать ее в дальнейшее развитие. Одна из формул расчета закупочной стоимости БПЛА выглядит так: затраты на производство + процент от прибыли. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги — 30%. Низкая прибыль не позволяла компаниям развиваться. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, государство подняло долю прибыли до 25%.

Кроме этого, постановление упрощает заключение контрактов, прием товара, допуск к эксплуатации и поставку на фронт. С одной стороны, предприятия получают благоприятные условия для развития и масштабирования, а с другой — наши военные будут получать быстрее и больше беспилотников на фронте.

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