Кабмин дал старт массовому производству дронов в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин дал старт массовому производству дронов в Украине

Личные финансы
43
Кабмин дал старт массовому производству дронов в Украине
Кабмин дал старт массовому производству дронов в Украине
Правительство приняло постановление, создающее лучшие условия для производства БПЛА в Украине.
Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, теперь компании могут развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль и конкурировать с иностранными компаниями.
Принятое постановление изменяет требования к устаревшим и забюрократизированным правилам, которые фактически стимулировали украинские компании уходить с отечественного рынка.
Новое законодательство ускорит покупку дронов, их снабжение на фронт и главное — создаст условия для украинского бизнеса. Принятое постановление дает старт массовому производству БПЛА в Украине. Ведь теперь производителям не нужно тратить несколько месяцев на бумажную волокиту, а вместо лишней бюрократии они могут заниматься непосредственно производством БПЛА.
Также производители беспилотников смогут получать большую прибыль и затем реинвестировать ее в дальнейшее развитие. Одна из формул расчета закупочной стоимости БПЛА выглядит так: затраты на производство + процент от прибыли. Раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги — 30%. Низкая прибыль не позволяла компаниям развиваться. Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, государство подняло долю прибыли до 25%.
Кроме этого, постановление упрощает заключение контрактов, прием товара, допуск к эксплуатации и поставку на фронт. С одной стороны, предприятия получают благоприятные условия для развития и масштабирования, а с другой — наши военные будут получать быстрее и больше беспилотников на фронте.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.