В Раде назвали количество мужчин, которым грозит штраф — Finance.ua

В Раде назвали количество мужчин, которым грозит штраф Сегодня 09:41

По меньшей мере, 6 миллионов мужчин подпадают под штрафы за нарушение правил воинского учета, поскольку не успели обновить свои данные до 16 июля.

Об этом сообщил первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от «Голоса» Андрей Осадчук. RegioNews со ссылкой на « Украинские новости ».

Нардеп отметил, что его оценки количества людей, которым грозят штрафы, приблизительны. В частности, он привел данные Минобороны о том, что обновили данные около 4,6 млн человек. В общей сложности людей, подпадающих под обновление данных, около 11,1 миллиона.

«Соответственно, несложная арифметика говорит о том, что у нас минимум 6 миллионов человек подпадают под автоматическое привлечение к административной ответственности», — сказал депутат.

По мнению Осадчука, этот показатель «нарушителей» указывает на то, что процесс обновления данных реестра военнообязанных «был сделан бездарно».

«Если у вас в результате 6 миллионов нарушителей, то наверняка что-то вы делали не так. А „не так“ — это то, что сделали поздно и поспешно», — подчеркнул парламентарий.

Нардеп подчеркнул, что реестр военнообязанных — огромная проблема, «которой не занимались десятилетиями», в том числе и во время полномасштабного вторжения россии на украинскую территорию.

Как известно, до 16 июля мужчины должны были обновить свои военно-учетные данные согласно новому закону о мобилизации. За нарушение правил воинского учета военнообязанных и резервистов будут наказывать штрафом в размере от 1000 до 1500 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. гривен).

Напомним, военнообязанные граждане смогут узнать о штрафе за несвоевременно обновленные военно-учетные данные в приложении Дія. В то же время, не все украинцы, которые не обновили данные до 16 июля, автоматически будут оштрафованы.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю почти миллион граждан обновили свои военно-учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ.

Следует отметить, что с 17 июля у украинцев больше нет возможности обновить военно-учетные данные через центры предоставления административных услуг. Это можно будет сделать только в ТЦК или «Резерв+».

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