В Раде хотят разрешить баллотироваться в депутаты тем, кто выехал за границу во время войны — Finance.ua
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В Раде хотят разрешить баллотироваться в депутаты тем, кто выехал за границу во время войны

Казна и Политика
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В Раде хотят разрешить баллотироваться в депутаты тем, кто выехал за границу во время войны
В Раде хотят разрешить баллотироваться в депутаты тем, кто выехал за границу во время войны
В парламенте зарегистрирован проект изменений в Избирательный кодекс Украины по противодействию сексизму в избирательных процессах и обеспечению сбалансированного представительства женщин и мужчин в Верховной Раде и местных советах.
Об этом сообщается в проекте № 11 300.
Проектом прилагается уточнение о цензе оседлости, а именно, что пребывание за рубежом во время действия военного положения не является основанием для отказа в регистрации кандидата в президенты Украины или в народные депутаты.
Кроме того, проектом дается определение понятию «сексизм» во время избирательного процесса и устанавливается запрет на распространение агитационных материалов, которые содержат признаки сексизма или подстрекают к cексизму.
Также вводится усиление гендерной квоты путем сохранения нумерации в избирательных списках, в случае выбытия кандидата, а также путем замещения депутата, следующего за очередностью такой же статьи.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, из-за полномасштабного вторжения в Украину появились новые вызовы для политического участия женщин. Это, в частности, и вынужденная миграция за пределы Украины, ведь пребывание за пределами Украины в течение более 183 дней в течение года лишает человека права баллотироваться на пост президента или в Верховную Раду.
«Таким образом, по состоянию на данный момент миллионы украинок, вынужденно находящихся за границей, в случае их возвращения в Украину будут лишены возможности реализовать свое конституционное право на участие в выборах в качестве кандидатов», — пишут авторы проекта.
Напомним, из-за военного положения в Украине не проводятся ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы. Сейчас только 22% украинцев поддерживают идею проведения общенациональных выборов в Украине (президентских или парламентских) до завершения войны.
По материалам:
РБК-Україна
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