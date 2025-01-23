В работе ChatGPT произошел масштабный сбой — Finance.ua

В работе ChatGPT произошел масштабный сбой Сегодня 14:40 — Мир

В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

В работе ChatGPT в четверг, 23 января, произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает сервис Downdetector.

Как отмечают пользователи, ChatGPT выдает ошибку при попытке открыть виртуальный помощник с генеративным искусственным интеллектом. Некоторые пользователи жалуются, что при попытке ввода запроса в ChatGPT выдает ошибку.

По данным сервиса Downdetector, сбой в ChatGPT носит глобальный характер, а проблемы в работе фиксируют не только в Украине, но и в странах Европы и США.

Пока нет информации о причине сбоя в работе чат-бота.

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