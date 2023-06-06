В "Укрпочте" рассказали о мошенниках, отправляющих сообщения об ошибочных посылках
В «Укрпочте» предупреждают о деятельности мошенников, которые от ее имени рассылают сообщения о посылках, которые якобы по ошибке следуют по адресу получателей таких сообщений.
Об этом написал на своей странице в Facebook гендиректор госкомпании Игорь Смелянский.
«Среди десятки мировых брендов, которые злоумышленники используют, чтобы получить номер вашего счета или карты в 2023 году, такие известные компании, как DHL и FedEx. Теперь в этот список попала и „Укрпочта“. Хоть это и признание, но должны вместе их остановить, потому что собирают они точно не на дроны. И вообще, скорее всего, находятся в той стране, которая эти дроны нам по ночам и высылает», — отметил он.
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По словам Смелянского, в последние недели многие получили сообщения, что к ним следует посылка, но она идет не по тому адресу, поэтому нужна переадресация. После того, как человек переходит по ссылке, с него требуют 18 гривен за эту услугу и воруют номер карты.
Глава компании отметил, что в «Укрпочте» действительно есть услуга переадресации, но она всегда инициируется либо получателем, либо отправителем и никогда — самой «Укрпочтой», поэтому отправка ею таких сообщений исключена.
«Во вторых: в наших ссылках никогда нет таких непонятных букв, вроде ukrposhta.zsjfrz.com (это один из заблокированных мошеннических сайтов) и мы всегда ukrposhta.ua, а не ukrposhta.com», — добавил Смелянский.
Он посоветовал гражданам просто игнорировать такие сообщения или, если есть сомнения, обращаться в колл-центр «Укрпочты». По словам руководителя госкомпании, за последние несколько дней было заблокировано до 10 таких мошеннических сайтов, «которые, конечно, продолжают генерироваться».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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