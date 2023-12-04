В пункте пропуска «Угринов-Долгобычув» начали оформление пустых грузовиков — Finance.ua

В пункте пропуска «Угринов-Долгобычув» начали оформление пустых грузовиков Сегодня 12:40 — Казна и Политика

В пункте пропуска «Угринов-Долгобычув» начали оформление пустых грузовиков

В пункте пропуска «Угринов-Долгобычув» на украинско-польской границе на выезд из Украины начато оформление пустых тяжеловесных грузовиков.

Об этом Государственная пограничная служба сообщает в Фейсбуке.

«По состоянию на утро 4 декабря в пункте пропуска „Угринов“ на выезд из Украины пограничники оформили 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 тонн», — говорится в сообщении.

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Заезд грузовиков в пункт пропуска производится в порядке общей очереди.

Напомним, пункт пропуска на украинско-польской границе «Угринов — Долгобычув» открывается для движения пустых грузовиков на выезд из Украины, пропускная способность в сутки составит более 100 грузовых автомобилей.

«В сотрудничестве с Министерством инфраструктуры Польши, Люблинским воеводством при поддержке Еврокомиссии (DG MOVE) удалось договориться о запуске полосы для пустых грузовиков массой 7,5 тонн и более», — ранее сообщал вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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