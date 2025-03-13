В пункте пропуска «Шегини» до мая замедлят оформление грузов — причины
С 13 марта по 10 мая 2025 года в пункте пропуска «Шегини» будет проходить реконструкция. Оформление грузов будет происходить в замедленном режиме, поэтому следует планировать альтернативные маршруты.
В пункте пропуска «Шегини» завтра начнется реконструкция. До мая оформление грузов будет происходить в замедленном режиме. Госпогранслужба.
С 13 марта по 10 мая 2025 года из-за реконструкции пункта пропуска оформление грузов будет происходить в замедленном режиме — отмечено в сообщении.
Что рекомендуют
Украинцам рекомендуют заранее планировать поездку и рассмотреть альтернативные маршруты через пункты пропуска поблизости.
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