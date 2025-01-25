В ПриватБанке предупредили о технических работах: платежи будут на паузе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ПриватБанке предупредили о технических работах: платежи будут на паузе

Фондовый рынок
30
В ПриватБанке предупредили о технических работах: платежи будут на паузе
В ПриватБанке предупредили о технических работах: платежи будут на паузе
В ночь на 26 января ПриватБанк проведет плановые регламентные работы по обеспечению безопасности и стабильной работы систем.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Во время проведения работ, с 00:00 до 05:00 утра, банк временно приостановит платежи клиентов в Приват24 для физических лиц.
Читайте также
В банке отмечают, что работы производятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пользователей.
Клиентам советуют заранее выполнить планируемые платежи или провести их после завершения технических работ.
Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

Пройти опрос

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.