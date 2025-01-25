В ПриватБанке предупредили о технических работах: платежи будут на паузе — Finance.ua

В ПриватБанке предупредили о технических работах: платежи будут на паузе Сегодня 16:32 — Фондовый рынок

В ПриватБанке предупредили о технических работах: платежи будут на паузе

В ночь на 26 января ПриватБанк проведет плановые регламентные работы по обеспечению безопасности и стабильной работы систем.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Во время проведения работ, с 00:00 до 05:00 утра, банк временно приостановит платежи клиентов в Приват24 для физических лиц.

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В банке отмечают, что работы производятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для пользователей.

Клиентам советуют заранее выполнить планируемые платежи или провести их после завершения технических работ.

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