В Prozorro.Продажи с начала года завершили более 4,5 тысяч аукционов — Finance.ua
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В Prozorro.Продажи с начала года завершили более 4,5 тысяч аукционов

Фондовый рынок
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В системе Prozorro.Продажи с начала 2023 года успешно завершились более 4,5 тыс. аукционов на общую сумму 1,89 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба АО «Прозорро.Продажи».
«За текущий год в системе Прозорро.Продажи успешно завершились более 4,5 тыс. е-аукционов. Общая сумма средств, которые поступят в бюджеты разных уровней, составляет 1,89 млрд гривен», — говорится в сообщении.
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По информации госпредприятия, к наиболее прибыльным направлениям относятся малая приватизация государственной и коммунальной собственности (307 млн грн), продажа имущества и активов (270 млн грн), продажа и аренда земли (170 млн грн), аукционы в рамках дел о банкротстве (127 млн грн) и продажи активов банков, которые выводятся с рынка (946 млн грн).
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Отмечается, что на этапе закрытия сделок на данный момент находятся 1658 аукционов, от которых в бюджеты может поступить 1,93 млрд грн.
По состоянию на 2 мая в системе Prozorro.Продажи объявлены более 4 тыс. онлайн-аукционов.
По материалам:
Укрінформ
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