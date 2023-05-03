В Prozorro.Продажи с начала года завершили более 4,5 тысяч аукционов — Finance.ua

В Prozorro.Продажи с начала года завершили более 4,5 тысяч аукционов Сегодня 13:23 — Фондовый рынок

В системе Prozorro.Продажи с начала 2023 года успешно завершились более 4,5 тыс. аукционов на общую сумму 1,89 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Прозорро.Продажи».

«За текущий год в системе Прозорро.Продажи успешно завершились более 4,5 тыс. е-аукционов. Общая сумма средств, которые поступят в бюджеты разных уровней, составляет 1,89 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По информации госпредприятия, к наиболее прибыльным направлениям относятся малая приватизация государственной и коммунальной собственности (307 млн грн), продажа имущества и активов (270 млн грн), продажа и аренда земли (170 млн грн), аукционы в рамках дел о банкротстве (127 млн грн) и продажи активов банков, которые выводятся с рынка (946 млн грн).

Отмечается, что на этапе закрытия сделок на данный момент находятся 1658 аукционов, от которых в бюджеты может поступить 1,93 млрд грн.

По состоянию на 2 мая в системе Prozorro.Продажи объявлены более 4 тыс. онлайн-аукционов.

Укрінформ По материалам:

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