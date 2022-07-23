В прошлом году Samsung продала более 10 млн складных смартфонов — Finance.ua

В прошлом году Samsung продала более 10 млн складных смартфонов Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

В прошлом году Samsung продала более 10 млн складных смартфонов

Всего за несколько недель до предстоящего мероприятия Galaxy Unpacked компания Samsung сообщила, что по всему миру в 2021 году было продано «почти 10 миллионов складных устройств».

TM Roh, руководитель подразделения Samsung Mobile Experience (MX) Business, заявил в Samsung Newsroom, что это на 300% больше, чем в 2020 году, и что он ожидает еще более «быстрые темпы роста».

Большинство покупателей, 70%, предпочли модель серии Samsung Galaxy Flip. Более того, отмечается, что модель Flip 3 оказалась популярнее флагманских смартфонов компании.

К слову, аналитики из IDC в феврале сообщали, что в 2021 году по всему миру будет поставлено 7.1 миллиона складных телефонов, включая форм-факторы «Flip» и «Fold».

Независимо от фактического числа отгруженных складных смартфонов, доход подразделения Samsung MX в прошлом году увеличился, в основном благодаря успешному запуску складных устройств и новейших телефонов Galaxy S.

Этот же источник подтвердил, что на предстоящей презентации Unpacked должны быть представлены новые модели Galaxy Z Fold 4 и Flip 4. Ее проведут 10 августа. Здесь же состоится анонс смарт-часов серии Galaxy Watch Series 5.

iLenta По материалам:

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