В прошлом году резиденты Дія. Сіty уплатили более 34,6 млрд грн налогов
Резиденты Дія.City продолжают наполнять бюджет и усиливать экономику страны. За 2025 год они уплатили 34,6 млрд налогов. Это почти вдвое больше, чем за 2024 год, тогда компании оплатили ₴18+ млрд .
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
В 2025 году в топ крупнейших налогоплательщиков в Дія. City вошли:
  1. mono
  2. SoftServe
  3. GlobalLogic
  4. EPAM Systems
  5. Favbet Tech
  6. Укроргсинтез
  7. Украинский процессинговый центр
  8. Enamine
  9. MEGOGO
Заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева отметила, что Дія. City создавали для поддержки легального технологического бизнеса, а в архитектуру пространства заложили сбалансированную налоговую модель, позволяющую компаниям работать по благоприятным условиям и повышать конкурентоспособность.
В настоящее время к уникальному правовому пространству Дія. City присоединилось более 3,4 тыс. компаний.
Они работают по специальным налоговым условиям и могут выбирать между налогом на выведенный капитал (9%) или классическим налогом на прибыль (18%).
По материалам:
Finance.ua
НалогиДия
