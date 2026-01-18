В прошлом году резиденты Дія. Сіty уплатили более 34,6 млрд грн налогов Сегодня 09:21 — Казна и Политика

Резиденты Дія.City продолжают наполнять бюджет и усиливать экономику страны. За 2025 год они уплатили 34,6 млрд налогов. Это почти вдвое больше, чем за 2024 год, тогда компании оплатили ₴18+ млрд .

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

В 2025 году в топ крупнейших налогоплательщиков в Дія. City вошли:

mono SoftServe GlobalLogic EPAM Systems Favbet Tech Укроргсинтез Украинский процессинговый центр Enamine MEGOGO

Заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева отметила, что Дія. City создавали для поддержки легального технологического бизнеса, а в архитектуру пространства заложили сбалансированную налоговую модель, позволяющую компаниям работать по благоприятным условиям и повышать конкурентоспособность.

В настоящее время к уникальному правовому пространству Дія. City присоединилось более 3,4 тыс. компаний.

Они работают по специальным налоговым условиям и могут выбирать между налогом на выведенный капитал (9%) или классическим налогом на прибыль (18%).

