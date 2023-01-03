В продаже появился электрический мотоцикл, превращающийся в снегоход. — Finance.ua

В продаже появился электрический мотоцикл, превращающийся в снегоход. Сегодня 02:35 — Технологии&Авто

Канадская компания выпустила электрический мотоцикл, который при необходимости превращается в снегоход. Правда, он не предназначен для дорог общего пользования.

Электрические спортивные игрушки стоят дорого. Электромотоциклы могут стоить на несколько тысяч долларов дороже, чем байки с традиционными двигателями, и электрические снегоходы тоже недешевы. Поэтому имеет смысл объединить оба, чтобы получить максимальную отдачу от ваших денег. Это как раз то, что сделал канадский производитель Daymak, когда выпустил Daymak Combat.

Этот удивительный многоцелевой электромобиль может выглядеть как электрический мотоцикл, но также разработан, чтобы провести половину своей жизни как сноубайк.

Это благодаря разумному набору дорожек и лыжным насадкам, которые можно заменить зимой для игры на свежем пространстве. Затем, когда наступает весна и погода снова благоприятна для двухколесных, колеса возвращаются и Daymak Combat снова становится мотоциклом.

Только не пытайтесь выезжать на нем дорогу, поскольку это только внедорожник. Он не предназначен для того, чтобы быть уличным, и годится больше для прогулок по бездорожью, чем для поездок на работу.

Daymak Combat оснащен двигателем мощностью чуть менее 19 л. Батарея емкостью 4,8 кВт/ч в раме велосипеда соответствует емкости других легких электрических мотоциклов, недавно появившихся на рынке.

Daymak заявляет о скромном диапазоне 80 км от этой батареи, хотя ограниченная максимальная скорость 70 км/ч, безусловно, помогает байку ездить более эффективно.

Конечно, любой, кто когда-либо ездил по бездорожью на толстых шинах малого диаметра, знает, что 70 км/ч ощущается как достаточно высокая скорость.

Daymak Combat будет стоить недешево, поскольку первые 100 единиц Founders Edition будут продаваться за 13 995 долларов США перед поставками в июне 2023 года. Те, кто может подождать до конца 2023 года, могут внести депозит в размере 1000 долларов США за байк Deluxe Edition за 14 999 долларов США, хотя непонятно, что делает эту версию мотоцикла такой «роскошной» или достойной дополнительной доплаты в 1004 доллара.

Телеканал 24 По материалам:

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