В «ПриватБанке» предупредили о возможных задержках с карточными операциями — Finance.ua
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В «ПриватБанке» предупредили о возможных задержках с карточными операциями

Финтех и Карты
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«ПриватБанк» предупредил клиентов о возможных задержках с карточными операциями. Обновления могут временно повлиять на работу.
Об этом сообщает пресс-служба «ПриватБанка».
Так, в банке отметили, что в рамках улучшения сервисов в период 22 февраля 2025 с 00:00 до 10:00 могут возникнуть временные сложности в работе «Приват24 для бизнеса», в том числе с карточными операциями.
«Ничего не сломалось, но мы улучшаем наши сервисы», — отметили в приложении банка.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году ПриватБанк добавил функционал эквайринга в мобильном приложении «Приват24 для бизнеса». Бизнес-клиенты финучреждения могут через смартфон создавать новые точки продаж, заказывать POS-терминал и управлять процессом подключения новых торговых точек и услуг.
  • Выбор банка для открытия счета является важным шагом для каждого ФЛП, от этого зависит не только удобство проведения финансовых операций, но и стабильность вашего бизнеса. Чтобы помочь сравнить и выбрать самые выгодные условия от банков на старте 2025 года, Finance.ua написал статью. В ней каждый ФЛП сможет выбрать для себя именно тот вариант, который будет для него наиболее удобным.
По материалам:
РБК-Україна
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