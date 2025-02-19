В «ПриватБанке» предупредили о возможных задержках с карточными операциями — Finance.ua

В «ПриватБанке» предупредили о возможных задержках с карточными операциями Сегодня 16:12 — Финтех и Карты

«ПриватБанк» предупредил клиентов о возможных задержках с карточными операциями. Обновления могут временно повлиять на работу.

Об этом сообщает пресс-служба «ПриватБанка».

Так, в банке отметили, что в рамках улучшения сервисов в период 22 февраля 2025 с 00:00 до 10:00 могут возникнуть временные сложности в работе «Приват24 для бизнеса», в том числе с карточными операциями.

«Ничего не сломалось, но мы улучшаем наши сервисы», — отметили в приложении банка.

Справка Finance.ua:

В прошлом году ПриватБанк добавил функционал эквайринга в мобильном приложении «Приват24 для бизнеса». Бизнес-клиенты финучреждения могут через смартфон создавать новые точки продаж, заказывать POS-терминал и управлять процессом подключения новых торговых точек и услуг.

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