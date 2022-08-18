В «Приватбанке» обнародовали свежий курс: сколько стоит валюта сегодня — Finance.ua
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В «Приватбанке» обнародовали свежий курс: сколько стоит валюта сегодня

Валюта
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Курс наличного доллара в «ПриватБанке» по отношению к национальной валюте сегодня, 18 августа, остался на уровне предыдущего показателя — 39,10 грн/долл.
Курс евро по отношению к гривне остался на уровне предыдущего дня — 40,80 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,80 грн/долл., евро — 39,80 грн/евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,30 грн, евро — 38,00 грн.
По материалам:
УНІАН
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