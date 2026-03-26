В ПриватБанке объяснили, почему у них такие высокие комиссии

В банкоматах ПриватБанка комиссия за снятие наличных денег составляет 1% от суммы. Перевод средств, в том числе с карты «Универсальная» на счет другого украинского банка, стоит 0,5% (минимум 5 грн). На размер комиссий влияют такие показатели как большая инфраструктура банка, кибербезопасность, уплата налогов и дивидендов.

Об этом рассказал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко в подкасте ЦЭС «Что с экономикой».

Почему в ПриватБанке такие высокие комиссии

Как объяснил Мусиенко, уровень комиссий определяется несколькими ключевыми факторами.

1. Большая физическая инфраструктура. Банк имеет разветвленную сеть: около 1000 отделений, более 7 000 банкоматов и около 350 000 POS-терминалов по всей стране. Обслуживание и обновление этой инфраструктуры требует больших затрат.

«Нельзя сравнивать ПриватБанк , у которого тысяча отделений, более 7 тысяч банкоматов, 12 тысяч терминалов, с банком, который находится только в приложении. Это другая модель и другие расходы», — объясняет Дмитрий Мусиенко.

2. Кибербезопасность и операционная устойчивость. После начала полномасштабной войны банк перевел операционные процессы в облачную инфраструктуру для снижения риска уничтожения дата-центров.

Кроме того, значительные ресурсы направляются на защиту данных клиентов и поддержание стабильной работы сервисов.

«Банк оперирует огромными объемами чувствительных данных клиентов. Их защита — это постоянные инвестиции в технологии и системы безопасности», — отметил член правления ПриватБанка.

3. Налоги и дивиденды государству. ПриватБанк — один из самых больших налогоплательщиков в Украине. Также он направляет 80% прибыли в виде дивидендов государству, что оказывает влияние на финансовую модель учреждения.

«Если посмотреть, например, на последние четыре года: девальвация гривны была, кажется, около 60% за четыре года. Мы не поднимали комиссию даже на одну гривну. Комиссии, которые были у нас в 2021 году до начала войны, такими же остаются и в 2025 году. Я понимаю, что наверняка клиенты не всегда обращают внимание на такие вещи — дивиденды, налоги государству. Но, тем не менее, мы должны это понимать и обеспечивать. Поэтому это все влияет на уровень комиссий», — подчеркнул Мусиенко.

По состоянию на конец 2025 г. ПриватБанком пользуется 18,2 млн пользователей.

