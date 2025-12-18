В ПриватБанке не выдали карту ветерану с ампутацией всех конечностей: реакция банка и НБУ Сегодня 10:25

В Киеве 20-летний ветеран, потерявший все конечности на войне, не смог восстановить банковскую карту, потому что не смог держать ее для подтверждения.

Об этой истории рассказала руководитель патронатной службы «Ангелы» Елена Толкачева.

По ее словам, военнослужащий ушел на фронт в 18 лет. Во время боевых действий в районе Изюма на Харьковщине он получил тяжелые ранения и потерял все конечности. Телефон с банковскими картами был утрачен во время боя.

Медицинский куратор патронатной службы сопровождал раненого в отделение ПриватБанка на проспекте Берестейском, 27-А для восстановления карты, на которую должны поступать государственные выплаты.

По словам Толкачевой, сотрудник банка сообщил, что для завершения процедуры необходимо взять карту в руки и подержать ее у лица для фотофиксации. «У человека нет рук. Нет рук — нет карты. Держать карту другому человеку „нельзя“», — подчеркнула Толкачева.

В качестве альтернативы представители банка предложили оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора. Ветеран от этого варианта отказался.

В результате военный решил ждать протезирования руки, чтобы иметь возможность самостоятельно пройти процедуру восстановления карты. «Раненый решил ждать протез руки. Месяцы. Возможно год. Без денег, которые государство ему должно», — отметила руководитель патронатной службы.

Реакция ПриватБанка

В финучреждении заявили, что эта ситуация недопустима.

«В настоящее время банк выясняет все обстоятельства инцидента. ПриватБанк лично обеспечит доставку всех необходимых банковских карт клиенту в кратчайшие сроки», — сообщили в банке.

Кроме того, банк проведет внутреннюю работу, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

Реакция НБУ

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный на своей странице в Facebook написал , что лично доставит карту вместе с извинениями.

«Я с болью прочитал это сообщение. Не могу понять, о чем и чем думали в банке. Но точно знаю, что так не должно быть. И так не будет! Не будет! Выводы будут, реакция будет, а подобного — не будет. Я доставлю карту лично вместе с извинением от всех нас», — сказано в сообщении.

