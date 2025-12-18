«Грай-стрыбай — праздничную скидку забирай»: онлайн-игра от Академии Минфин Сегодня 11:45

Академия Минфин подготовила подарки к зимним праздникам. Сыграйте в онлайн-игру вместе с Сантой и получите скидку на курсы от лучших экспертов Украины в финансах и инвестициях. Начните новый год с обучения, которое мотивирует к достижению большего в новом году.

Игра будет доступна до 11 января 2026 года включительно. За это время каждый участник может совершить неограниченное количество попыток и улучшать свой результат. Рассказываем поподробнее.

Суть игры

Задача игрока — помочь Санте пройти все препятствия на пути к финансовому вознаграждению. Прыгайте между красными подарками и зарабатывайте очки. Чем больше баллов — тем больше персональная скидка.

🎁 Максимальная скидка — минус 50% от стоимости выбранного курса.

Управляйте Сантой с помощью стрелок на клавиатуре:

⬅️ ➡️ — бег влево и вправо

⬆️ — прыжок вверх

Приглашайте друзей к игре

Поделитесь ссылкой на игру с друзьями или коллегами и устройте мини-соревнования: чей Санта преодолеет больше красных препятствий и схватит большую скидку? Вместе веселее и азартнее.

Какие курсы будут доступны со скидкой

Скидка будет действовать почти на все курсы, воркшопы и интенсивы Академии Минфин

Портфельное инвестирование

Инвестиционный трамплин

Инвестирование в доходную недвижимость

Инвестирование в ETFs

Антикризисные инвестиции

Воркшоп «AI и инвестиции»

Воркшоп «Криптопрорыв 3.0»

Все приложения доступны онлайн, в записи, так что вы можете легко интегрировать обучение в свой плотный график.

Как получить скидку

Пройдите игру до конца и зафиксируйте свой результат — сделайте скриншот с указанным количеством баллов и соответствующей скидкой. Отправьте скриншот менеджеру Отдела заботы в Telegram — по этой ссылке. В ответ получите промокод, дающий скидку на выбранный курс.

Обратите внимание!

Один участник может выбрать только один курс для получения скидки. Скидка не суммируется с другими акционными предложениями, промокодами или скидками Академии Минфина.

Санта уже на старте, а вы готовы? Нажмите кнопку, чтобы начать.

