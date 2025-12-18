«Грай-стрыбай — праздничную скидку забирай»: онлайн-игра от Академии Минфин
Академия Минфин подготовила подарки к зимним праздникам. Сыграйте в онлайн-игру вместе с Сантой и получите скидку на курсы от лучших экспертов Украины в финансах и инвестициях. Начните новый год с обучения, которое мотивирует к достижению большего в новом году.
Игра будет доступна до 11 января 2026 года включительно. За это время каждый участник может совершить неограниченное количество попыток и улучшать свой результат. Рассказываем поподробнее.
Суть игры
Задача игрока — помочь Санте пройти все препятствия на пути к финансовому вознаграждению. Прыгайте между красными подарками и зарабатывайте очки. Чем больше баллов — тем больше персональная скидка.
🎁 Максимальная скидка — минус 50% от стоимости выбранного курса.
Управляйте Сантой с помощью стрелок на клавиатуре:
⬅️ ➡️ — бег влево и вправо
⬆️ — прыжок вверх
Приглашайте друзей к игре
Поделитесь ссылкой на игру с друзьями или коллегами и устройте мини-соревнования: чей Санта преодолеет больше красных препятствий и схватит большую скидку? Вместе веселее и азартнее.
Какие курсы будут доступны со скидкой
Скидка будет действовать почти на все курсы, воркшопы и интенсивы Академии Минфин:
- Портфельное инвестирование
- Инвестиционный трамплин
- Инвестирование в доходную недвижимость
- Инвестирование в ETFs
- Антикризисные инвестиции
- Воркшоп «AI и инвестиции»
- Воркшоп «Криптопрорыв 3.0»
Все приложения доступны онлайн, в записи, так что вы можете легко интегрировать обучение в свой плотный график.
Как получить скидку
- Пройдите игру до конца и зафиксируйте свой результат — сделайте скриншот с указанным количеством баллов и соответствующей скидкой.
- Отправьте скриншот менеджеру Отдела заботы в Telegram — по этой ссылке.
- В ответ получите промокод, дающий скидку на выбранный курс.
Обратите внимание!
Один участник может выбрать только один курс для получения скидки. Скидка не суммируется с другими акционными предложениями, промокодами или скидками Академии Минфина.
Санта уже на старте, а вы готовы? Нажмите кнопку, чтобы начать.
▶️ НАЧАТЬ ИГРУ
Поделиться новостью
Также по теме
«Грай-стрыбай — праздничную скидку забирай»: онлайн-игра от Академии Минфин
Верховная Рада поддержала переименование копейки в шаг
Какие ІТ-направления росли быстрее всего в 2025 году (инфографика)
В ПриватБанке не выдали карту ветерану с ампутацией всех конечностей: реакция банка и НБУ
Wizz Air запускает 5 новых маршрутов из Польши
Тарифы на газ, тепло и свет в Украине возрастут: в Раде рассказали детали