В приложении «Резерв+» появятся новые типы отсрочек: в Минобороны рассказали детали — Finance.ua
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В приложении «Резерв+» появятся новые типы отсрочек: в Минобороны рассказали детали

Личные финансы
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В приложении «Резерв+» появятся новые типы отсрочек: в Минобороны рассказали детали
В приложении «Резерв+» появятся новые типы отсрочек: в Минобороны рассказали детали
В приложении «Резерв+» станут доступны новые типы отсрочек для людей с временной нетрудоспособностью и для граждан, у которых муж или жена служат и есть и ребенок до 18 лет.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Типы отсрочек

В мае Министерство обороны планирует запустить два новых типа отсрочек:
  • для лиц с временной нетрудоспособностью сроком от 6 до 12 месяцев;
  • для граждан, у которых один из супругов проходит службу и есть ребенок до 18 лет.
Кроме того, в одном из последующих обновлений появятся отсрочки для учителей.
По словам Черногоренко, в целом до конца 2025 года в «Резерв+» будут работать 35 разных типов отсрочек.
«Каждая третья отсрочка в стране оформляется через „Резерв+“. В общей сложности в приложении уже около 4 миллионов пользователей. У каждого из них есть свои жизненные обстоятельства», — подчеркнула замминистра.
Также Черногоренко анонсировала возможность автоматического продления отсрочек, оформленных онлайн через «Резерв+».
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Напомним, ранее в Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых находятся в Единой информационной системе социальной сферы.
Чтобы оформить отсрочку, нужно нажать три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию.
Затем пользователь получит уведомление с результатом. Если данные в реестре не найдены, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить оригинал первичного документа о подтверждении инвалидности и документа, который идентифицирует личность.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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