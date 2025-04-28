В приложении «Резерв+» появятся новые типы отсрочек: в Минобороны рассказали детали — Finance.ua

В приложении «Резерв+» появятся новые типы отсрочек: в Минобороны рассказали детали Сегодня 17:20 — Личные финансы

В приложении «Резерв+» появятся новые типы отсрочек: в Минобороны рассказали детали

В приложении «Резерв+» станут доступны новые типы отсрочек для людей с временной нетрудоспособностью и для граждан, у которых муж или жена служат и есть и ребенок до 18 лет.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Типы отсрочек

В мае Министерство обороны планирует запустить два новых типа отсрочек:

для лиц с временной нетрудоспособностью сроком от 6 до 12 месяцев;

для граждан, у которых один из супругов проходит службу и есть ребенок до 18 лет.

Кроме того, в одном из последующих обновлений появятся отсрочки для учителей.

По словам Черногоренко, в целом до конца 2025 года в «Резерв+» будут работать 35 разных типов отсрочек.

«Каждая третья отсрочка в стране оформляется через „Резерв+“. В общей сложности в приложении уже около 4 миллионов пользователей. У каждого из них есть свои жизненные обстоятельства», — подчеркнула замминистра.

Также Черногоренко анонсировала возможность автоматического продления отсрочек, оформленных онлайн через «Резерв+».

Напомним, ранее в Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых находятся в Единой информационной системе социальной сферы.

Чтобы оформить отсрочку , нужно нажать три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию.

Затем пользователь получит уведомление с результатом. Если данные в реестре не найдены, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить оригинал первичного документа о подтверждении инвалидности и документа, который идентифицирует личность.

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