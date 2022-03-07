В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих продовольственных магазинов — Finance.ua

В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих продовольственных магазинов
Сегодня 17:30 — Личные финансы
В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих продовольственных магазинов столицы.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Оленич в Facebook.
Также карта доступна по ссылке — https://bit.ly/kyiv-shops.
Информация на картах постоянно обновляется.
Ранее в приложении была опубликована карта работающих аптек.
Справка Finance.ua:
Напоминаем, что также созданы и обновляются следующие полезные карты:
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- карта Гуманитарных штабов;
- карта точек продажи хлеба;
- карта зоомагазинов.
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