В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих продовольственных магазинов — Finance.ua

В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих продовольственных магазинов

Сегодня 17:30 — Личные финансы

В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих продовольственных магазинов столицы.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Оленич в Facebook.

Также карта доступна по ссылке — https://bit.ly/kyiv-shops

Информация на картах постоянно обновляется.

Ранее в приложении была опубликована карта работающих аптек.

Справка Finance.ua:

Напоминаем, что также созданы и обновляются следующие полезные карты:

карта Гуманитарных штабов;

карта точек продажи хлеба;



карта зоомагазинов.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью